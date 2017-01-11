BBC muhabiri: Türkiye zor zamanlar yaşıyor

Son zamanlarda Türkiye aleyhindeki haberleriyle çok tartışılan İngiliz BBC televizyonu muhabiri Michael Buerk, Türkiye hakkında sıra dışı açıklamalar yaptı.

Yaklaşık 25 yıldır Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yelken yaptığını belirten BBC muhabiri Michael Buerk, kendini Türkiye’de Londra’da olduğundan daha güvende hissettiğini söyledi.

BBC’nin yurdışı muhabirliği yapan ünlü gazeteci, Londra Boat Fuarı'nda Türkiye standını ziyaret etti.

Buerk burada yaptığı açıklamada, Türkiye hayranı olduğunu söyleyerek “Türkiye’de yelkenlim var. 25 yıldır Göcek ve Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında yelken yapıyorum. Tanıştığım herkese Türkiye’ye gitmesini söylüyorum” diye konuştu.

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan terör saldırılarından hiç korkmadığı ve terör olaylarının dünyanın her yerinde yaşandığını ifade eden gazeteci, buna alışmak gerektiğini söyledi.

Türkiye sahillerinin güvenli olduğunu söylediğini belirten Buerk, “Arkadaşlarımla yelken yaptığımız yerlerin Suriye sınırına ve İstanbul’a binlerce mil uzakta olduğunu söylüyorum. Bu ülkede de (İngiltere) hala terör var. Irlanda Kurtuluş Örgütü (IRA), El-Kaide ve ISID gibi potansiyel terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Zor günlerden geçiriyoruz. Türkiye zor zamanlar yaşıyor. Biz de farklı nedenlerden dolayı zor günler yaşıyoruz çünkü Avrupa Birliği’nden ayrılıyoruz. İnsanlar “dünya nereye gidiyor” diye endişeli ama herkes yine de tatile gitmek istiyor. Herkes Akdeniz’in en güzel koylarında yelken açmak istiyor. Hepimiz şu an Türkiye’de olmak istiyoruz. Dışarıya bakın berbat bir hava var. Gri, yağmurlu ve iç karartıcı bir hava. Şu anda düşündüğüm tek şey nisan ayının bir an önce gelmesi ve Türkiye’ye gitmek” ifadelerini kullandı.