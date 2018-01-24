BBC muhabiri bu fotoğrafla duyurdu: Türk askeri...
İngiltere devlet televizyonu BBC'nin muhabiri, zırhlı personel taşıyıcıyla Azez çevresine giden Türk askerlerinin görüntülerini paylaştı.24 Ocak 2018 Çarşamba 18:50
BBC muhabiri Mark Lowen, zırhlı personel taşıyıcıyla Azez çevresine giden Türk askerlerini görüntüledi. Görüntülerde, bir askerin zırhlı aracın üstündeki kameradan etraftaki olası tehlikeleri araştırdığı görülüyor.
Lowen, yağış yüzünden bölgenin çamurla kaplandığını ve meslek hayatında çok az sefer böyle bir manzarayla karşılaştığını da ifade etti.