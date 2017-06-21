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BBC canlı yayınında dört dakikalık arıza

İngiliz televizyon kanalı BBC canlı yayında 4 dakika süren bir teknik aksaklık yaşadı. Sunucu 4 dakika boyunca sabırla arızanın giderilmesini bekledi. O anlar sosyal medyada büyük ilgi çekiyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:15
BBC canlı yayınında dört dakikalık arıza

İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yayınlanan bir haber programı sırasında teknik aksaklık yaşandı. Aksaklık kısa sürede giderilemedi.

Sesi yayına verilemeyen programın sunucusu Huw Edwards 4 dakika boyunca kamera karşısında problemin giderilmesini beklemek zorunda kaldı.

Bu süre boyunca tam 11 kere "son dakika haber" logosu yayınlandı. Programın editörü olaya teknik bir sistem arızasının yol açtığını açıkladı.

Yönetmenin yedek sisteme geçerek yayına devam etmek zorunda kaldığı belirtildi.

BBC'nin canlı yayında yaşadığı 4 dakikalık aksaklığın videosu sosyal medyada da yüzlerce kez paylaşıldı.

Sabırla teknik arızanın giderilmesini bekleyen ve panik olmayan spiker Huw Edwards profesyonelliğiyle övgü aldı.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:15
  1. Huw Edwards
  2. BBC
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