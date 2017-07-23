B.B. Erzurumspor, Karaca Birlikspor ile yaptığı özel karşılaşmayı 1-0 kazandı
PTT 1. Ligin yeni ekibi B.B. Erzurumspor,Palandöken Yüksek İrtifa Spor Kompleksinde 3. Lig Takımı Karaca Birlikspor ile yaptığı özel karşılaşmayı Abdulkadir’in ayağından kazandığı golle 1-0 kazandı.23 Temmuz 2017 Pazar 18:31
Maça yoğun ilgi gösteren Mavi-Beyazlı taraftarlar tel örgülerin üst direklere çıkarak müsabakayı izledi. Karşılaşmada yeni transferler Hamza Younes, Burhan Eşer Mert Nobre, kadroda yer almadı. Maçı B.B.Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, B.B.Erzurumspor Yönetim Kurulu da izledi.
Maçtan sonra, Teknik Direktör Osman Özköylü futbolcuları ile tokalaşarak tebrik etti.