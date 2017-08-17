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Bazı ürünlerin ek gümrük vergileri güncellendi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan iki ayrı ithalat rejimi kararıyla bazı ürünlerin ithalatında alınan ek gümrük vergileri yeniden belirlendi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:49
Bazı ürünlerin ek gümrük vergileri güncellendi

İki ayrı ithalat rejimi kararıyla bazı ürünlerin ithalatında alınan ek gümrük vergileri yeniden düzenlendi. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlardan ilki ile buhar üreten kazanlar ve boruları, su ısıtıcıları, merkezi ısıtma kazanları, mekanik kömür taşıyıcılar yürüyen merdiven ve platformlar ve LED ampullerin ithalatında ek gümrük vergileri yeniden düzenledi.
 
Aynı gazetede yer alan ikinci kararla da çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar, motor filtreleri, kule vinçler, tünel açma makineleri, metal ve metal karbür işleme makineleri, delme ve sondaj makineleri, delgeç ve zımbalar, taş kırma makineleri, beton ve harç karıştırıcılar, kiremit, tuğla ve briket yapmaya mahsus makinelerin ithalatında uygulanacak ek gümrük vergileri düzenlendi. (Reuters)

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:49
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