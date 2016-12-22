Bazı illlerde okullar tatil

Adıyaman



Adıyaman merkez ile Gölbaşı, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Besni ilçelerindeki okulların bazılarında kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verileceği bildirildi.



Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimizde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı, Şerefli, Kaşköy, Kuyucak, Yukarıkuşakkaya, Koçali, Kömür ve Yaylakonak beldeleri, Pınaryayla, Kayatepe, Çemberlitaş, Zey, Tekpınar ve Atakent köyü ile Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerimizde taşıma merkezleri ve köyleri ile Sincik, Gerger ve Besni ilçelerimizde ilk ve orta dereceli okullar 22 Aralık Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir."



Niğde



Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.



Niğde Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ile Çiftlik, Çamardı ve Ulukışla ilçelerinde tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.



Öte yandan kentte dün sabah başlayan kar yağışı, aralıklara etkisini sürdürüyor.



Mersin



Mersin'in Mut ilçesinde, yoğun kar nedeniyle ilk, orta, lise ve dengi tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Mut Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, etkisini sürdüren yağışın özellikle ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.



Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilk, orta, lise ve dengi tüm okullarda eğitime bugün verildiği kaydedildi.



Sinop



Sinop'un Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki okullarda, etkili olan kar nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde yağışın devam etmesi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar da göz önüne alınarak, 2 ilçede okulların tatil edilmesi kararlaştırıldı.



Buna göre, karın etkisini devam ettirdiği Saraydüzü ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.