“Bazı geceler aç yatıyoruz”

Hiç bir geliri olmayan ve maddi imkansızlıklardan dolayı aç uyuduklarını belirten Melek Gezici, “Eşim 11 gün önce vefat etti. Eşimin hastalığıyla 2 yıldır uğraşıyordum. Bütün her şeyimi eşimin hastalığı için kullandım ama eşim kanser hastalığından kurtulmadı. 7 çocuğum var şu an evimizi geçindirecek bir çalışanımız yok. Çok zor durumdayım büyüklerimizden ve hayırseverlerden bize yardım etmelerini istiyorum” dedi.

“KiMSE YARDIM ELi UZATMIYOR”

“7 aylık bebeğim var, bebek maması, bebek bezi ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. En büyük kızım 15 yaşında, hiçbir yerde çalışmıyorlar 6 kız 1 erkek çocuğum var” diyen Gezici, “Evim de şu an başıma dökülüyor, 8 aydır evin kirasını ödeyemiyorum. Bazı geceler yemek olmadığından dolayı çocuklarım aç uyuyor. Ben hayırseverlerden bize yardım eli uzatılmasını istiyorum” dedi.