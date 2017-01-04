'Bazı bakanlar İncirlik Üssü'nü kapatmak istiyor'

Gazeteci Yazar Abdulkadir Selvi, "Bazı bakanlar, terör olaylarının İncirlik Üssü’nün ABD’ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde 'O zaman bizde İncirlik Üssü'nü kapatalım' düşüncesini dile getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

'Bazı bakanlar İncirlik Üssü'nü kapatmak istiyor'
Eklenme: 04 Ocak 2017, 15:54
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Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bir de İncirlik konusu var. Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açılan bir konu değil. Ancak bazı bakanlar, terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde. 'O zaman bizde İncirlik Üssü'nü kapatalım' düşüncesini dile getiriyorlar. İncirlik Üssü, ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonuna 22 Temmuz 2015 tarihinde açıldı ama müzakereler 6 ay önceden başlamıştı. İncirlik Üssü'nün açılmasıyla eşzamanlı olarak 20 Temmuz 2015'ten itibaren PKK, DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye karşı saldırıya geçti. PKK şehir savaşlarını başlatıp, FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Son dönemde ise PKK Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını, FETÖ büyükelçi suikastını, DAEŞ Reina saldırısını gerçekleştirdi. 90'lı yıllarda Çekiç Güç'ün üssü İncirlik'ti. ABD, Çekiç Güç'le PKK'yı besledi. İncirlik, DAEŞ'le mücadele koalisyonuna açıldı. Bu kez de terör örgütleri Türkiye'ye karşı harekete geçirildi. Suriye ve İncirlik üzerinden kaos planı sahneye koyuldu. Türkiye, (ABD Başkanı seçilen Donald) Trump'la ilgili büyük bir beklenti içinde. Trump'ın tavrı görülmeden İncirlik'in gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum." 

 
EtiketlerHürriyet yazarı Abdulkadir Selviİncirlik ÜssüFETÖReina saldırısıABD
HABER YORUMLARI
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kemal korkmaz

Buradan yetkililere sesleniyorum,abd ve ab karşı acilen rusyadan yahut pakistandan nükleer silah alınıp basınla paylaşılması gerekir.Caydırıcılığı kullanılmalı,daha sonra incirlik kapatılıp hedef şaşırtılıp vs.siyaset yapılmalı.İçerdeki çakallarada kemik atılmalı .

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Salih

Kapanır inşallah, cumhurbaşkanımızın özel ilgilenmesi lazım bu konuyla.

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yavuz

Evet aynı 15 temmuzda yaptıkları gibi incirliğin pitleri giriş ve çıkışları bütün faaliyetleri bir anda durdurulmalı mukavemet halinde sert müdahale edilmeli hatta yeterli miktarda çuval hazır bulundurmalı eski bir hesbın faturası da ödettirilmeli diye düşünüyoruz......

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hasan

Incirligi kapatmak isteyenler ya çok cahildır türkiyenin faydasınıbilmiyen birisidir yadaTürkiyeyi maceralara sürüklemek içindir.Çünkü abd dünyanın şeytani lideridir.bu durumlarda siyaset lazımdır.

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Murat

En. Buyuk. Terörist. ABD.İsrail. İncirlik. Papatilsin. Nukler. Silahlara. El. Koyulsun

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