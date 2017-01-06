  • SON DAKİKA...
  • Fırat Kalkanı'nda 21 hedef imha edildi
Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika... Son Dakika...

Bazadan ceset çıktı

Şişli'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı​ erkek cesedi bulundu.

Bazadan ceset çıktı
Eklenme: 06 Ocak 2017, 08:02
Bu haber 1.821 kez okundu

Şişli'de bir çöp konteynerinin yanındaki bazanın içinde battaniyeye sarılı​ erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Paşa Mahallesi Poyraz 1 Sokağı'na gelen belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan yatak bazasını almak isterken içinde battaniyeye sarılı ceset olduğunu fark etti.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, siyahi bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri cesette darp izlerine rastladı.

Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sokaktaki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, maktulün kimliğini tespit etmek ve olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.


 
Etiketlerceseterkek cesediçöp konteyneri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.