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Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da bir işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:25
Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı yangın kısa sürede söndürüldü. 

1 ÖLÜ, 6 YARALI

Yangında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE PATLADI

Öte yandan alev alev yanan işyeri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir büfede çalışan ve olay anında sitede sipariş için bulunduğunu söyleyen Celil Deriner, büyük bir gürültüyle patlama sesini duyduğunu ve ardından yangın çıktığını ifade etti. Deriner, "Büyük bir gürültüyle patlama sesini duydum. Sonra hemen 4 tane yangın tüpünü alarak olay yerine yetiştirdim ve binadakilere attım. İtfaiye ekipleri ve ambulans geldi. Yaralılar çıkarıldı" dedi.
Bir esnaf ise yangının çıktığı yerin penceresinden aşağıya atlayanları gördüğünü belirterek, "Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak burada kapı menteşesi yapıyorlardı. Çalışanlar arasında Suriyeliler de vardı" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:25
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