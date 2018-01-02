Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayrampaşa'da trafik kazası: 4 kişi yaralı

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ve hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

02 Ocak 2018 Salı 09:02
Bayrampaşa'da trafik kazası: 4 kişi yaralı

Edirne istikametine seyir halindeki Ali Osman Yılmaz yönetimindeki 34 JIT 37 plakalı hafif ticari otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DR 5068 plakalı servis minibüsünün karıştığı trafik kazasında minibüsün devrilmesi sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören başka sürücülerin yardımıyla devrilen minibüsten çıkarılan yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:02
  1. 4 Yaralı
  2. Bayrampaşa
  3. O-3 otoyolu
  4. trafik kazası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis'i bekleyen büyük tehlike
    1. Meclis'i bekleyen büyük tehlike
    2. TBMM'yi bekleyen büyük tehlike
    3. AK Partili Çamlı: Rabbim ya beni..
    4. Günün âyet ve hadisi
    5. Katil İsrail gece vakti skandal..
    6. Kadro maratonu başladı
    7. Hamas'tan Abbas'a önemli çağrı: Barışı..
    8. Projelere rekor kaynak
    9. Sondaj gemisi, savaş gemileri..
    10. Ette gümrük vergisi düştü gözler..
    11. Galatasaray'da Ünder harekatı
    12. Yılmaz ailesi gazeteye bu ilanı verdi!..
    13. Güney Kore'den Kuzey'e görüşme teklifi
    14. Topçu: Arvasi’nin Tespitleri Bugün..
    15. Katar’a 5 Milyar dolarlık çıkarma
    16. Gözler iki dev ihalede
    17. Bayrampaşa'da trafik kazası: 4 kişi..
    18. Her şey ayrıntıları ile ortaya çıktı!..
    19. Meteoroloji uyardı! Gece saatlerinde...
    20. İran'da ölü sayısı 13 oldu,..
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'