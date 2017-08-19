Bayrampaşa'da yangın! Ölü ve yaralılar var

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı. Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen işyerindeki yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.

İlk belirlemeler göre yangında bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.