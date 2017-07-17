Bayrampaşa’da 9 noktaya hava destekli operasyon
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 farklı noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.17 Temmuz 2017 Pazartesi 21:38
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 9 farklı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopterle havadan destekli düzenlenen operasyonda 163.42 gram esrar maddesi, 120 gram katkı maddesi, 16 kök Hint keneviri, 2 adet silah, 51 fişek, 1 adet hassas terazi, 1 adet sigara makinesi ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.