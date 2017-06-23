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Bayramınız zehir olmasın

Ramazan ve Kurban bayramlarında yoğunlaşan trafik nedeniyle kaza oranları yükseliyor.

23 Haziran 2017 Cuma 05:12
Bayramınız zehir olmasın

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARAGeçtiğimiz yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 135 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan  Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “Vatandaşlarımız bayram seyahatlerini olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapmalı, karayollarında trafik kurallarına daha çok önem vermelidir. Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmeli” uyarısında bulundu.

2 SAATTE BİR MOLA 

Vatandaşları bayram trafiğinde daha dikkatli olmaları için uyaran Apaydın, “Ramazan bayramının yaz aylarına gelmesiyle trafikte iki kat daha dikkatli olunmalıdır. Yağışlı ve sıcak havalara ülke genelinde dikkat edilmelidir. Yağışlı havalarda direksiyon hâkimiyetine oldukça dikkat edilmelidir. Aşırı sıcak havalarda ise asfalt erimesi gibi durumlarla karşılaşılabilir ya da yol yapım çalışmalarına denk gelinebilir. Bayram seyahatleri olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapılmalıdır. 

Yolculuk esnasında en fazla iki saatte bir mola verilmelidir. Oruçluyken kan şekerinin düşmesinden dolayı refleksler zayıflayabiliyor. Bu sebeple 15 dakikalık bir mola belki de olası bir kazayı engeller. Bayamınızı acı şekilde noktalamayın” ifadelerini kullandı.

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 05:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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