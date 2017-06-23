Bayramın hafif tatlısı: Ceviz ezmesi

Burdur'a özgü olmasına rağmen hem lezzeti hem de hafifliğiyle ünü yurt geneline yayılan yöresel tatlardan ceviz ezmesi, bu Ramazan Bayramı'nda da sofralardaki yerini alacak.

Türk Patent Enstitüsü tarafından 2008 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilen, yılın her döneminde tüketilen ve özellikle bayramlarda ilginin arttığı ceviz ezmesi, lezzetiyle damakları tatlandırıyor.

Şeker ve suyun karıştırılıp kaynatılmasının ardından içine ceviz ve irmiğin eklenmesiyle hazırlanan tatlı, tepsilerin üzerine dökülmesiyle kurumaya bırakılıyor. Belli bir süre kurutulduktan sonra yenilebilir kıvama gelen ceviz ezmesine irmik ve cevizin kendi yağı dışında herhangi bir yağ katılmıyor.

Gerek cevizin kolesterol önleyici olması gerekse de katkı maddesi olmadan hazırlanmasından dolayı sindirimi yormayan hafifliği nedeniyle tercih edilen ceviz ezmesi, diğer kentlerde yaşayan vatandaşlar tarafından da sıkça tercih ediliyor.

Ramazan Bayramı öncesinde satışları büyük ölçüde artan ceviz ezmesinin kilogramı 20-25 lira arasında satışa sunuluyor.

Ceviz ezmesi üreticisi Haldun Gürcan yaptığı açıklamada, 12 senedir ceviz ezmesi ürettiğini ve eski usullere göre hazırladığı ezmenin son yıllarda aranan bir lezzet haline geldiğini söyledi. Burdur ceviz ezmesinin özelliğinin eşit ölçeklerle yapılıyor olmasına dikkati çeken Gürcan, bu tatlıya ceviz, irmik ve şeker dışında herhangi bir ürünün giremeyeceğini kaydetti.

Ramazan Bayramı hazırlıklarının iyi gittiğini ve işlerinin yoğun olduğunu aktaran Gürcan, şöyle devam etti:

"Bayram çalışmalarımız iyi gidiyor. Tatlılar misafirler için alınmaya başlandı. Çikolata alan da var ama öncelikle ceviz ezmesini misafirlerine sunuyorlar. Ne kadar fazla sunulursa satışı da o kadar iyi olacaktır. Bizim bayram hazırlıklarımız devam ediyor. Malzemelerimizi tedarik ettik. Bayram dolayısıyla satışlarımız yükseldi. Alan vatandaşlar eşinin, dostunun ziyaretinde ikram edecekler veya paket olarak da verebilecekler. Ceviz ezmesi aranır hale geldi. Herkes bunun üzerine yoğunlaştı. Şimdi herkes alıp, misafirlerine sunmak istiyor. Bayrama bir hafta kala satışlar çok hızlı"

Farklı şehirlere gönderiliyor

Ceviz ezmesinin ününün giderek yayılmasının ardından birçok şehirden sipariş almaya başladıklarını ifade eden Gürcan, haftanın iki ya da üç günü yurt içinden gelen talepleri gönderdiklerini kaydetti.

Burdur ceviz ezmesini yiyenlerin kendilerine teşekkür ederek tekrar istediğini anlatan Gürcan, söz konusu tatlıyı düzenli olarak gönderdikleri müşterilerinin olduğunu anlattı.

Gürcan, ceviz ezmesinin yapıldıktan sonra en fazla bir ay içerisinde tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ceviz ezmesinin yapımında doğal ürünlerin kullanılması ve katkı maddesi olmamasından ötürü sağlık açısından da faydalarının bulunduğunu savunan Gürcan, "Ceviz ezmesine kimyasal madde konulmuyor sadece ceviz, irmik, şeker. Burdur ceviz ezmesinin özelliği bu. Ürünler doğal olarak işlenir. Bunun dışında cevizin ne kadar faydası varsa ceviz ezmesinin de o kadar faydası var. Ezme yapılırken ceviz doğal olduğu için kalp ve damar hastalığına iyi geliyor. Beyin ve sinir hastalıkları için birebirdir" diye konuştu.