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Bayramın 2'nci günündeki trafik kazası: 51 ölü, 284 yaralı

RAMAZAN Bayramı'nın 2'nci gününde meydana gelen kazalarda 1'i asker 9 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı. Böylece bayram tatilinin başlamasından bu yana geçen 3 günde meydana gelen kazalarda ölenlerin sayısı 51'ye yaralananların sayısı ise 284'e çıktı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:13
Bayramın 2'nci günündeki trafik kazası: 51 ölü, 284 yaralı

DHA muhabirlerinin bildirdiği haberlere göre, Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde bugün saat 16.00'ya kadar yurt genelinde trafik kazası sayısı 67'ye çıkarken, kanlı bilanço da yükseldi.
Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin yurt genelinden verdikleri haberlere göre, bugün saat 16.00'ya kadar gün gün kaza bilançosu şöyle:
* 23 Haziran Cuma: Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yollara düşerken aynı gece adıyaman, Erzincan, Kastamonu, KocaeliÇanakkale ve Sivas'ta meydana gelen 6 kazada 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
* 24 Haziran Cumartesi: Arife günü Bursa'da 4, Eskişehir'de 3, İstanbul, Manisa ve Samsun'da 2'şer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak, Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere toplam 31 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi öldü, 128 kişi yaralandı.
 * 25 Haziran Pazar: Ramazan Bayramı'nın birinci günü Gaziantep'te ve Adıyaman'da 2'şer, Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adana, Zonguldak, Manisa ve Hatay'da meydana gelen 20 ayrı trafik kazasında 15 kişi öldü, 103 kişi yaralandı.
* 26 Haziran Pazartesi: Ramazan Bayramı'nın ikinci günü Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın,  Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas, Gaziantep, Adıyaman ve Denizli'de meydana gelen 10 kazada 1'i asker 9 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.


 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:13
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