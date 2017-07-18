Bayramiç’te sel felaketinin bilançosu büyüyor

Bayramiç’te gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren şiddetli yağışta yüzlerce dönüm tarım arazisi, meyve bahçesi, domates ve biber tarlaları ile mısır tarlaları büyük zarar gördü. İlçe merkezinde onlarca ev sel suları ile oturulamaz hale geldi. Bir hayvan barınağı ile saman deposu yıkıldı.

Hayvanlar telef oldu

İbrahim Erdoğan’a ait 40 dönümlük meyve bahçesi, kanatlı hayvan barınağı zarar gördü. Tavuk, ördek ve kazlar telef oldu. İbrahim Erdoğan, "40 dönümlük alanda bulunan elma, ayva ve şeftaliden oluşan meyvelerde yüzde 70 oranında zarar oluşmuş durumda. Kanatlı hayvanlarımın ise önemli bölümü telef oldu. Bölgede bulunan yüzlerce dönüm alanda büyük zarar oluştu. Üreticilerin sulama boruları ve sistemleri kullanılamaz halde. Şahsıma ait traktör ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Traktörümde büyük hasar oluştu" dedi.

Dev bir ceviz ağacı devrilirken,ilçenin Tepecik, Camicedit, Camikebir ve Menderes mahallelerinde ise onlarca ev sel suları ile oturulamaz hale geldi. Menderes Mahallesi’nde Taşıyıcılar Kooperatifi yanındaki Niyazi Bal’a ait depoda bulunan tonlarca buğday, silaj makinesi, iş makineleri, bölgede bulunan otomobil ve kamyonlar selden zarar gördü. Evlerin bahçe duvarları yıkılırken, sokaklar çamur deryasına döndü. İlçeye bağlı Kutluoba köyünde de 4 ev oturulamaz hale geldi. Zarar gören evlerde su tahliye ve temizleme çalışmaları sürüyor.