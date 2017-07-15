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Bayramiç’te orman yangını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi ilçesinde çıkan yangında 2 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
Bayramiç’te orman yangını

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıkta Kızıltepe Çamlığı olarak bilinen ormanlık alanda sigara izmaritinden yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın mahalline gelen bir ilk müdahale aracı, 3 arozöz ve 1 itfaiye yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Bölgede inceleme yapan görevliler tarafından sigara izmariti ve kuruyemiş bulundu. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:41
  1. Çanakkale
  2. Çan
  3. Kızıltepe
  4. Bayramiç
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