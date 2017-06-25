Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayramı zehir etmek isteyen 6 terörist öldürüldü

Tunceli ve Van'da saldırı hazırlığı yapan teröristler düzenlenen başarılı operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

25 Haziran 2017 Pazar 12:06
Bayramı zehir etmek isteyen 6 terörist öldürüldü

Alınan bir ihbarı değerlendiren Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Özel Harekat ekipleri İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde bir eve sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

2 TERÖRİST ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Evin etrafını saran polisler, içerdeki PKK'lı teröristlere "teslim ol" çağrısı yaptı. Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 PKK'lı tetörist ölü olarak ele geçirildi. Örgüt mensuplarıyla birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"25.06.2017 tarihinde PKK / KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalarda ilimiz İpekyolu ilçesi Selim bey mahallesi 579 sokak no :12 sayılı adreste kırsal örgüt mensubu olduğu ve ilimize eylem amacıyla geldiği tespit edilmiş, belirtilen adrese yapılan operasyon esnasında şahsın el bombası ve silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."

TUNCELİ'DE ÇATIŞMA SABAHA KADAR SÜRDÜ

Tunceli'nin Ovacık ilçesi ile Erzincan'ın Kemah ilçesi arasında kalan Munzur Dağları bölgesinden, saldırı düzenlemek için Erzurum bölgesine geçmek isteyen bir grup PKK'lının tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren çatışmada, ilk belirlemelere göre 4 terörist öldürüldü. Çatışma bölgesine havadan ve karadan birlikler sevkedilerek, operasyon alanı genişletildi.

HELİKOPTERLER BOMBALIYOR

Bölgede zaman zaman çatışmaların sürdüğü belirtilirken, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı 2 Kobra tipi taaruz helikopteri de bölge yoğun bombardıman altına aldı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:06
  1. Tunceli
  2. Van
  3. PKK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 terörist öldürüldü
    1. 4 terörist öldürüldü
    2. Rejim güçleri El Bab'a sızmaya çalıştı
    3. Göstericiler üsse girmek istedi!..
    4. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Mutsuzum..
    5. Trump'tan büyük saygısızlık! 21 yıllık..
    6. Yalçın Topçu: Öleceksek adam gibi..
    7. El Bab'da bayram...
    8. Bakan müjdeyi verdi! 3 yeni havalimanı..
    9. AB en fazla aracı Türkiye'den alıyor
    10. Askeri konvoyun geçişi sırasında..
    11. Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!
    12. Rusya'ya kavun ihracatı arttı
    13. Baharat ihracatında liderlik Ege'de
    14. Araplar Türk çikolatasına doyamadı
    15. Kastamonu'da patlama!
    16. Heyelanın yuttuğu köyden 24 ceset..
    17. Bursa’da korkutan balık ölümleri
    18. Müjde! Okullarda mescit ve abdesthane...
    19. Yeni parti kuracaklar mı? İşte cevabı...
    20. Galatasaray, Katarlı Roberto Carlos'u..
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Ayasofya'da Kur'an okunması ABD'yi rahatsız etmiş!
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Son dakika... Enis Berberoğlu'na bir günlük cenaze izni
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    Türkiye rest çekti: İzin verilmeyecek!
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali
    LGBT gerilimi yükseliyor: İslami gruplardan müdahale sinyali