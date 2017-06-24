İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayramdan önce bunlar yapılmalı

Bayrama hazırlık nasıl yapılır? Müslümanın bayram hazırlığı nasıl olur? İslam’a göre bayram hazırlığı için neler yapmalısınız? İşte bayrama hazırlanmak için yapmanız gerekenler.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:32
Bayramdan önce bunlar yapılmalı

1- Bayram günlerinde temiz ve güzel elbiseler giyilmeli.

2- Bayram namazına gitmeden önce gusül abdesti alınmalı.

3- Dişler fırçalanmalı, ağzımız temiz kokmalı.

4- Güzel kokular sürünmeli.

5- Güler yüzlü olunmalı.

6- Namazdan önce Ramazan bayramında hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi.

7- Kurban bayramında ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi.

8- Namaza mümkünse yürüyerek gidilmeli.

9- Namazdan dönüşte başka bir yol kullanılmalı.

10- Çokça sadaka dağıtılmalı.

11- Fitreler namazdan önce verilmeli.

12- Namaza giderken tekbir getirilmesi (menduptur).

13- Kurban bayramında farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi. (Hanefîler’e göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîler’e göre sünnet, Mâlikiler’e göre ise menduptur)

14- Hanefî ve Hanbelîler’e göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit, Mâlikiler’e göre ise bayramın birinci günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar on beş vakit tekbir getirilir. (Şâfiîler’de bu iki görüş de bulunmakla birlikte uygulamada daha çok ilk görüş benimsenmiştir.)

15- Bayram günlerinde İslâmî ölçüler içinde eğlenilmesi ve bazı oyunların oynanması câizdir.

Kaynak: İbrahim Bayraktar, Diyanet İslam Ansiklopedisi

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:32
  1. Ramazan Bayramı
  2. bayrama hazırlanmak
  3. bayram hazırlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi Arabistan'da
    1. Sudan Devlet Başkanı Beşir, Suudi..
    2. Bayramda o kentin nüfusu ikiye..
    3. Hükümetten hayvanlara 'devlet şefkati'
    4. Hindistan'da bir köye Trump'ın adı..
    5. Yunanistan petrol ve doğalgaz arayacak
    6. ABD ve Çin Kuzey Kore için el sıkıştı!
    7. Yunanlardan komik açıklama: Bu..
    8. Bayramdan önce bunlar yapılmalı
    9. İşgalciler yine saldırıya geçti...
    10. Fatih Erbakan - Saadet Partisi..
    11. AB yatırımda yine Türkiye'yi seçti
    12. Bruma'dan pişman eden goller
    13. Fenerbahçe'de büyük deprem! Bunu kimse..
    14. El Bab'da terörsüz bayram
    15. Elveda Ramazan, hoş geldin bayram
    16. Bir güzellik merkezi faciası daha!
    17. Fenerbahçe'ye kötü haber! Geri dönüyor
    18. Hafızası gitti, dostlukları gitmedi!
    19. ''Lokum ve çikolata alırken dikkat''
    20. 'Kör kurşun' kurbanı oldu
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı
    AK Partili belediye başkanı görevden alındı