Bakan Ahmet Arslan'dan yola çıkacaklara bayram müjdesi

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışında çalışmaların durdurulacağını söyledi.

TRT Haber'e konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bayramda yola çıkacak olanlara iyi haber verdi.

TÜM ÇALIŞMALAR DURDURULUYOR

Bakan Arslan, 10 günlük bayram tatili boyunca yolların tamamında acil olanlar dışındaki tüm çalışmaların durdurulacağını açıkladı.

OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Bakan Arslan, daha önce yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Çarşamba günü başlamak üzere, 5 Eylül Salı günü sabah 07.00’ye kadar, YİD köprüleri hariç, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını da duyurmuştu.