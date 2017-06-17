Bayramda tuzak radar uygulaması olacak mı?

Genelgede, "Tuzak Radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmamasına vurgu yapılarak, "Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak.

Ayrıca, sadece ön koltukta değil, arka koltukta oturanların da emniyet kemeri kullanımı denetlenecek, bu konuda bilgilendirmeler yapılacak.



Genelgede, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, Ramazan bayramı süresince, seferberlik anlayışı ile, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanmasına vurgu yapıldı.