Bayramda tuzak radar uygulaması olacak mı?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, 81 il valiliği, il emniyet müdürlüğü ve il jandarma Komutanlıkları'na "Ramazan Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede, trafiğin yoğun olduğu güzergahlar, bayram süresince, helikopter, Drone ve İHA'lar ile takip edilmesi istenildi17 Haziran 2017 Cumartesi 14:03
Genelgede, "Tuzak Radar" algısına neden olacak yöntemler ile radar araçları gizlenerek denetim yapılmamasına vurgu yapılarak, "Radarla hız denetimleri, hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı yerlerde yapılacak.
Ayrıca, sadece ön koltukta değil, arka koltukta oturanların da emniyet kemeri kullanımı denetlenecek, bu konuda bilgilendirmeler yapılacak.
Genelgede, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, Ramazan bayramı süresince, seferberlik anlayışı ile, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanmasına vurgu yapıldı.