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Bayramda trafik kazalarının bilançosu ağır oldu!

Yapılan tüm uyarılara rağmen bu bayram da yollar yine kan gölüne döndü. İşte bilanço...

27 Haziran 2017 Salı 12:30
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 12:30
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