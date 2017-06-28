Bayramda teleferiğe büyük ilgi
Ordu’da arefe ve 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 25 bin kişi 530 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye çıkarak Ordu’yu tepeden izledi.28 Haziran 2017 Çarşamba 17:31
Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen Ordu-Boztepe teleferik hattı 4 günlük bayram tatili süresince yoğun ilgi gördü. Bayram tatili döneminde yaklaşık 25 bin kişi teleferiği kullandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Ordulular ve çevre illerden gelenler Boztepe’ye akın ederek kendini doyumsuz Ordu seyrine bıraktı.