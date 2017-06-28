Bayramda teleferiğe büyük ilgi

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORBEL A.Ş. tarafından işletilen Ordu-Boztepe teleferik hattı 4 günlük bayram tatili süresince yoğun ilgi gördü. Bayram tatili döneminde yaklaşık 25 bin kişi teleferiği kullandı. Havanın güzel olmasını fırsat bilen Ordulular ve çevre illerden gelenler Boztepe’ye akın ederek kendini doyumsuz Ordu seyrine bıraktı.