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Bayramda tatlı tüketirken diş sağlığına dikkat

Tatlı yiyeceklerin çok tüketilmesinin ağız ve diş sağlığına olan olumsuz etkileri hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, çok şeker tüketmenin dişlerin çürümesini hızlandırdığı konusunda uyarıyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 17:02
Bayramda tatlı tüketirken diş sağlığına dikkat

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İlker, Ramazan Bayramı’nda tüketilen bol şekerli gıdaların ardından ağzın çalkalanması, su içilmesi ve dişlerin de 3 dakikadan fazla fırçalanması gerektiğini söyledi.

Diş Hekimi Abdullah İlker, Ramazan Bayram’ında tatlı yiyeceklerin tüketilmesinin ağız ve diş sağlığına olan etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. İlker, çok şeker tüketmenin dişlerin çürümesini hızlandırdığını söyledi.

Diş çürümesinin önüne geçmek için açıklamalarda bulunan Abdullah İlker, “Ramazan’da tatlı tüketimi çok oluyor. Ramazan Bayramı’nda adet olarak baklava, şeker, lokum, çikolata ve sütlü tatlılar ikram edilir. Bu gibi karbonhidratlı maddeler diş çürümesini hızlandırır. Dişlerde var olan küçük çürükler, çatlaklar, diş eti çekilmesi, diş cebi gibi rahatsızlıkları karbonhidratlar arttırır. Bu gibi olumsuzlukları önlemek için tatlı şeyler yedikten sonra mutlaka ağzımızı suyla çalkalamamız ve üzerine su içmemiz gerekir. Ağzımızda tatlı karbonhidratların birikmesini önlememiz gerekir. Bu işlemlerin ardından da dişlerimizi fırçalamamız gerekir. Diş fırçalaması süresi de en az 3 dakikadan fazla olması gerekiyor. Biz, genelde dişlerimizi çok kısa sürede fırçaladığımızı zannediyoruz. Dişleri az fırçalamak, hiç fırçalamamakla eş değerdedir. Mutlaka bütün dişleri önden, arkadan, içeriden, dışarıdan 3 dakikayı açacak şekilde fırçalamamız gerekir” dedi.

İlker, ayrıca diş protezlerinin de çıkartılarak fırça ile temizlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 17:02
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