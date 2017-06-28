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Bayramda tatilcilerin gözdesi Sultaniye Kaplıcaları oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki, Sultaniye Kaplıcaları, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, sezonun en hareketli günlerini yaşadı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:11
Bayramda tatilcilerin gözdesi Sultaniye Kaplıcaları oldu

Mineral değerleri açısından Dünya’nın nadir kaplıcaları arasında yer alan Köyceğiz Gölü’nün güneybatı kıyısında ki Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanı sıra çamur banyosuyla yaz sezonun da Rus, Arap ve İngiliz turistlerden ilgi görüyor. İlçedeki konaklama tesisleri ile birlikte kaplıcalarda, bayram tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

3 günlük tatilde tesisin havuz ve odalarının dolduğunu aktaran Sultaniye Kaplıcaları işletme sorumlusu İbrahim Yıldırım, özellikle çamur havuzuna yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Bayramdan önce yabancı grupların tesisi ziyaret ettiği bilgisini veren Yıldırım, “İngiliz, Rus ve Arap gruplarımız var. Bayramdan sonra anlaştığımız gruplar devam edecek. Özellikle Perşembe ve Cuma günleri yoğun oluyor. Şuanda tesisimizde yaklaşık 500 misafirimiz var. Öğleden sonra Türk, sabahtan yabancı gruplar olmak üzere 3 gündür iyi çalışıyoruz” diye konuştu.

Yoğunluğun Pazar gününe kadar devam edebileceğini dile getiren Yıldırım, “tatil kısa olduğu için dönüşler erken olacak. Bugün itibari ile yoğunluk düştü” dedi.

Bayram tatili için İzmir’den Köyceğiz’e gelen Zeki Çakır ise şunları söyledi; “Bölgeyi çok beğendik en kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Yeşilvadi, Şelale, Yuvarlakçay ve Saklıkent’e gittik. Tekne turuyla da buraya ulaştık. Çamuru deneme aşamasındayız, çok hoşumuza gitti.”

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:11
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Ramazan Bayramı
  4. Köyceğiz
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