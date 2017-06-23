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Bayramda o yolları kullanacaklar dikkat! Bunu yapan yandı! 427 lira ceza…

Otoyollarda ‘tek rakibim THY’ dönemi sona eriyor. 120 km limitini aşan herkese, hızı oranında artan trafik cezası kesilecek.

23 Haziran 2017 Cuma 12:18
Bayramda o yolları kullanacaklar dikkat! Bunu yapan yandı! 427 lira ceza…

Türkiye'de daha önce sadece şehir içinde denetlenen ‘ortalama hız’ uygulaması, tüm çevre yollarında 1 Temmuz’da devreye giriyor. Sadece radarın olduğu noktada hız kuralına uyarak çevre yollarında 200 kilometreyi aşan hıza ulaşan tatilciler, ‘hız koridoru’na yakalanacak. Uygulamanın ilk sonucunun, yaz tatilini Ramazan bayramıyla birleştirerek yollara düşen aileleri etkilemesi bekleniyor. star'daki habere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre, HGS/OGS noktalarında araçların otoyola giriş ve çıkış arasındaki süreye bakılacak. Otoyolun kaç kilometre olduğu ve buna göre 120 km hızla otoyolu ne kadar sürede tamamlayabileceği belirlenecek, eğer süre limitin altındaysa aşarı hızdan ceza yazılacak.

BU YOLLARA DİKKAT

Buna göre, 120 kilometre hız sınırı olan çevre yollarından 450 km uzunluğundaki İstanbul-Ankara TEM yolunu 4 saat 15 dakika, Bodrum’a giderken kullanılan 112 km’lik İzmir-Aydın yolunu 1 saat 11 dakikadan kısa sürede tamamlayanlar, hız limitini aşmış olacak haklarında cezai işlem uygulanacak. Aynı şekilde 536 kilometrelik NiğdeŞanlıurfa yolunu 5 saat 21 dakika, 83 km’lik Adana-Mersin yolunu 1 saat 6 dakika, 365 km’lik Adana-Şanlıurfa yolunu 3 saat 43 dakikadan daha az sürede tamamlayanlara ceza yazılacak.

2017 RADAR CEZASI

Ceza miktarı%25 indirimCeza puanı
%10-%30 arası 206 TL154,50 TL10 ceza puanı
%30’dan sonrası 427 TL320,25 TL15 ceza puanı

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:18
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  12. Ankara
  13. Bodrum
  14. Mersin
  15. Temmuz
  16. Ramazan
  17. İstanbul
  18. Şanlıurfa
  19. Karayolları Genel Müdürlüğü
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