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Bayramda milli parklara büyük ilgi

Şehrin stresinden bunalan vatandaşlar, bayram tatilini fırsata çevirmenin yollarını aradı. Bunaltıcı sıcaktan kaçanlar soluğu milli parklarda aldı.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:21
Bayramda milli parklara büyük ilgi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasındaki alanlarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Marmara bölgesinde bulunan Uludağ, Kuşcenneti, Kazdağı ve Troya Milli Parkı olmak üzere Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde bulunan tabiat parklarına vatandaşlar ilgi gösterdi. En büyük ilgiyi 100 bin kişinin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiği Uludağ Milli Parkı görürken, ziyaretçi sayısı müdürlük genelinde yaklaşık 163 bin kişi oldu.

Bayram tatillerinin bir kısmını Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından korunan alanlarda geçiren ziyaretçiler, tabiatla iç içe olmanın tadırın çıkardı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:21
  1. Balıkesir
  2. Bilecik
  3. Marmara
  4. Bursa
  5. Çanakkale
  6. Çan
  7. Uludağ
  8. Yalova
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