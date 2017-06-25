Bayramda kalorili yiyeceklere dikkat!

Kalorili Yiyeceklere Dikkat

Diyetisyen Betül Sukan; “Gelsin baklavar, gitsin sarmalar derken, “Aman bayram ikramlarımızın tadına bakmayacak mısınız? “ diyen yakınlarımız varken, bayramda nasıl beslenmeliyiz konusu bu sene de tekrar gündeme geldi.” şeklinde konuştu.

İkramları Kabul Ederken Kalori Hesabı Yapın

Bayramda yediklerimize dikkat etmemiz gerektiğini belirten Diyetisyen Sukan; “Kalorisi yüksek ancak bir o kadar da lezzetli bayram ikramları sofralarda yerini aldı. Öncelikle bir kişinin ortalama alması gereken günlük kalorinin 2000 kalori” olduğunu dile getirerek bayram ikramlarının kalori değerini açıkladı.

Zeytinyağlı Yaprak Sarması: 1 tanesi yaklaşık 25 gram olan yaprak sarmasının tanesi ortalama 35 kaloridir.

Baklava: 1 dilimi yaklaşık 45 gram olan baklavanın dilimi ortalama 130 kaloridir.

Şekerpare : 1 tanesi yaklaşık 50 gram olan şekerparenin tanesi ortalama 140 kaloridir.

Sütlaç: 1 kasesi yaklaşık 250 gram olan sütlacın kasesi ortalama 260 kaloridir.

Tel kadayıf: 1 dilimi yaklaşık 80 gram olan tel kadayıfın dilimi ortalama 275 kaloridir.

Peki bayramda tatlıyı çok tüketirsek ne olur?

Ramazanda gündüz saatlerinde beslenmediğimiz için, kan şekerinin aniden yükselip düşmesiyle terleme, titreme, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle diyabet hastalarımız bayramda çok dikkatli olmalıdır.

Kahvaltıda ne yemeliyiz?

Bayram ikramlarının daha çok karbonhidrat ağırlıklı olduğunu göz önünde bulundurarak, kahvaltıda protein içeriği yüksek ve tok tutan peynir, yumurta, domates ve salatalık gibi besinler tüketmeliyiz. Reçel ve bal gibi besinleri bayram kahvaltısında fazlaca yer vermemeye özen göstermeliyiz.

Daha az kalorili ikramlar nelerdir?

Tatlılardan ilk seçeneğimiz sütlü tatlılar olmalı ancak meyve varsa tatlı tüketmemeye gayret edelim. Ayrıca çorba gibi daha az kalorili yemekler ikram edilirse geri çevirmeyelim. Sebze yemekleri ve salata tüketmek posa içeriğinden dolayı barsak hareketlerimizin kolay olmasını sağlayacaktır.

Hangi içecekleri tercih etmeliyiz?

Asitli içecekler ve çay, kahve gibi yüksek kafeinli içecekleri çok fazla tüketmemeye çaba gösterelim. Serinlemek için ayran ve doğal meyve sularını tercih edelim. Kan şekerimizi düzenleyen kabuk ve toz tarçını da tatlılar ve içeceklerinizin içinde kullanabilirsiniz. Çayımızı da limonlu tüketerek ihtiyacınız olan demir emilimini artırabilirsiniz.

