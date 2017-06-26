Bayramda Diyarbakır’a turist akını

Son dönemde terör olaylarının sıfıra indiği Diyarbakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. Çatışma ve bombalı saldırıların son bulduğu kentteki tarihi ve turistik yerler ziyaretçi akınına uğradı. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, tarihi On Gözlü Köprü ile geçtiğimiz aylarda tamamlanan Hz. Süleyman Camii ve İçkale Parkı’na akın etti. Aileleri ile güzel bir zaman geçirmek isteyen ziyaretçiler, sık sık fotoğraf çekerek anlarını ölümsüzleştirdi.

Bombalı saldırının olduğu yer turistlerin gözdesi haline geldi

Diyarbakır’da 10 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü mensupları, tarihi Ongözlü Köprü yakınında polis servis aracının geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlemiş, olayda 5 sivil şehit olmuş, 5’i polis 13 kişi de yaralanmıştı. Kentin en eski ve turistik yerlerinden birinde düzenlenen bu saldırı vatandaşların önünü kesmedi. Yapılan çalışmaların ardından Dicle Vadisi Projesi’nin birinci etabı hayata geçirilirken, Ongözlü Köprü de restorasyondan geçirilerek tekrar vatandaşların hizmetine sunuldu. Nişan ve evlilik öncesi çiftlerin fotoğraf çektirmek için de tercih ettiği bölge turistlerin vazgeçilmez bölgesi haline geldi.

İçkale’nin yeni hali turistleri büyüledi

PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu zarar gören Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii ve İçkale etrafı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ’nin yaptığı çalışmalarla geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Eski halinden eser kalmayan bölge, gecekondulardan arındırılarak vatandaşların hem gezip dolaşacağı hem de ibadet edebileceği bir mekan haline getirildi. Alanı ilk defa görme fırsatı bulan turistler, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bayram tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte Diyarbakır’a gelen Hamit Teker isimli vatandaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ağrı’dan ailesi ile birlikte Diyarbakır’a geldiklerini söyledi. Teker, “Aslen Diyarbakırlıyız ama 20 yıldır orada yaşamımızı sürdürüyoruz. Geldik, buradaki tarihi yerlerin yeni halini görmek istedik ve büyülendik. Diyarbakır bunlardan daha güzeline layık, daha güzellerinin yapılacağından şüphemiz yok. Eskiden de rahat gezebiliyorduk fakat şimdi çok daha güzel. Biz bu güzelliklerin devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Mesut Eken isimli vatandaş da, çocuklarıyla birlikte Diyarbakır’ı ziyaret ettiklerini söyledi. Eken, “Çocuklarımızı gelenek ve göreneklerimizi görüp çevreyi, tarihi yerleri tanısınlar diye Diyarbakır’a getirdik. Çok güzel bir memleket olmuş Diyarbakır. Kültürümüzle yaşamak için çocuklarımızı alıp buraya geldik. Diyarbakır çok büyük bir memleket olmuş, şu an için her şey çok güzel, hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.