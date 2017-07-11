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Bayramda çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Muratlar köyünde Ramazan Bayramı’nın 1. günü çıkan yangında yaralanan 80 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü İzmir’de hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2017 Salı 19:54
Bayramda çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Muratlar köyünde Ramazan Bayramı’nın 1. günü Muzaffer Oktay’a ait iki katlı ahşap evde yangın çıkmıştı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında üç ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, Yetare Oktay (80) ile Ahmet Okyay (36) ve İlhan Oktay (35) yanarak yaralanmıştı. Yangında ağır yaralanan Yetare Oktay, Kastamonu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edilmişti. Buradan da İzmir’e gönderildiği öğrenilen yaşlı kadın, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İzmir’den cenazesi getirilen Yetare Oktay, Araç ilçesine bağlı Okluk köyünde gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:54
  1. Ankara
  2. İzmir
  3. Kastamonu
  4. Ramazan Bayramı
  5. Yangın
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