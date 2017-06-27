Bayram'da bombalarla katledildiler...

ABD'ye ait savaş uçaklarının dün, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar iline bağlı Aşin ilçesinde bir köyü hedef aldığı hava saldırısında en az 15 sivil yaşamını yitirdi.



Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, ABD'ye ait savaş uçlakları dün ülkenin doğusundaki Aşin bölgesinde birkaç hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda aynı aileden en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Birçok kişi de yaralandı. Ayrıca hava saldırısının gerçekleştiği köydeki evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Saldırının gerçekleştiği bölgede DEAŞ'in varlık gösterdiği belirtiliyor.

DEAŞ'e bağlı Amak Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre, bölgeye düzenlenen hava saldırılarında aralarında çocuklarında olduğu, aynı aileden 16 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca örgüte bağlı ajans, hava saldırısının gerçekleştiği köyden görüntüler servis etti.



Ajansın yayınladığı görüntülerde, hava saldırısıyla hedef alınan bölge ve saldırıda ölen çocukların görüntüleri yer alıyor.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinde az sayıda bölge DEAŞ'in kontrolünde. Ayrıca ilde DEAŞ'in kontrolü altında olmayan ancak varlık gösterdiği bölgeler de bulunuyor.