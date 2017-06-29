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Bayramda aşırı hamur işi ve tatlı hastanelik etti

Tekirdağ Çerkezköy’de Ramazan Bayramı tatili süresince hamur işi ve tatlıyı fazla kaçıran yaklaşık bin vatandaş, "karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi" şikayetiyle hastanelere başvurdu.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:54
Bayramda aşırı hamur işi ve tatlı hastanelik etti

Bayram öncesi özellikle şeker, mide, bağırsak sorunu olanların beslenmelerine dikkat etmeleri konusunda uzmanlar tarafından uyarıların yapılmasına rağmen bu uyarıları dikkate almayan yüzlerce kişi bayramı hastanede geçirmek zorunda kaldı. Çerkezköy Devlet Hastanesi Acil Servisinde Ramazan Bayramı tatili boyunca yoğunluk yaşanırken bayramın ilk gününde aşırı derece yemeğe, tatlıya ve şekere yüklenenler acile akın etti. Hastalar genellikle karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, tansiyon şikayetleriyle doktora başvurdu.

Devlet Hastanesi Acil Servisi tatil boyunca yaklaşık 5 bin hastaya müdahale ederken bunlardan bin kişi yemeği fazla kaçıranlar oldu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:54
  1. Tekirdağ
  2. Çerkezköy
  3. Ramazan Bayramı
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