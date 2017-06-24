Bayrama hazırlanıyorlar
Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, Ramazan'ın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu24 Haziran 2017 Cumartesi 13:19
Endonezyalı Müslümanlar, Ramazan'ın son teravih namazını kıldı.
Dünyanın en yoğun Müslüman toplumuna sahip Endonezya genelinde camiler, Ramazan'ın son teravih namazını kılmak isteyenlerle doldu.
Başkent Cakarta'daki camilerde ise diğer kentlere bayram ziyaretlerine gidilmesi nedeniyle cemaat yoğunluğu azaldı.
Cemaate verilen vaazlarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Getirilen salavat ve zikirler, cami ses sistemlerinden dışarıya verildi.