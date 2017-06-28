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Bayram trafik kazalarında 35 kişi yaralandı

Van’da yapılan tüm uyarılara rağmen aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu bayram tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 35 kişi yaralandı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 14:21
Bayram trafik kazalarında 35 kişi yaralandı

İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Ambulans Servisi Başhekimliği Şube Müdürü Halis Gökyer, Van’da geride bırakmış olduğumuz Ramazan Bayramı tatilinin üç gününde yolların yine kan gölüne döndüğünü söyledi. Halis Gökyer, “Tatil süresi boyunca ilimiz genelinde 112 Komuta Kontrol Merkezimize 22 trafik kazası ihbarı gelmiş olup, 112 Komuta Kontrol Merkezimiz tarafından kaza mahalline 40 ambulans görevlendirmesi yapıldı. Müdahale edilen yaralılar, ilimiz hastanelerine nakledilmiştir. Ayrıca tatil boyunca 112 Komuta Kontrol Merkezimize sadece bir asılsız ihbar yapılmıştır. Tatil süresince meydana gelen kazalarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 14:21
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