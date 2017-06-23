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Bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatili öncesinde yola çıkanlar dolayısıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

23 Haziran 2017 Cuma 22:48
Bayram trafiği başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 53 seviyesinde görülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndün her iki yöne geçişte yoğunluk yaşanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yoğunluk olmadığı göze çarpıyor.

Tem otoyolunun Çamlıca Gişeler mevkisinde Tuzla'ya kadar olan bölümünde, Mahmutbey Gişeler mevkisinde de çift yönlü araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Bu arada, TEM otoyolunun İzmit kesiminde de İstanbul'dan yola çıkanlar dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, özellikle İstanbul'dan çıkış güzergahlarında tedbirlerini ve denetimlerini sürdürüyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 22:48
  1. trafik
  2. Ramazan Bayramı
  3. boğaziçi
  4. Tem
  5. fsm köprüsü
  6. Yavuz Sultan Selim Köprüsü
  7. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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