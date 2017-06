Bayram tatilinin tadı Turkcell’le çıkacak

Turkcell’in popüler uygulamaları, Ramazan Bayramı’nda kullanıcılarına keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Tüm operatör müşterilerinin kullanabildiği TV+, fizy, BiP ve lifebox uygulamaları bayram boyunca kullanıcılarına ayrıcalıklar yaşatacak. Tüm filmlerini ücretsiz olarak izleyicisine açarak bayramı kutlamaya hazırlanan TV+, bayram tatiline özel şarkı listeleriyle fizy, bayramlaşmanın yeni hali BiP ve tatil fotoğraflarının güvenle saklandığı lifebox bu bayramın da vazgeçilmez uygulamaları arasında yer alacak.

Bayram tatilinde film keyfi TV+’ta

Turkcell’in televizyon platformu TV+, bayram boyunca kullanıcılarına doyasıya sinema keyfini yaşasınlar diye tüm filmlerini açıyor. Sınırsız film ayrıcalığı yaşayacak TV+ abonelerinin mobil televizyonu tatilde de her an yanlarında olacak. İsteyen tabletten, isteyen telefondan tüm içeriklere ulaşabilecek, bayram boyunca yolda, deniz kenarında keyifli vakit geçirebilecek. ‘Bayramda evdeyim’ diyenler ise 4K Ultra HD kalitesinde içeriklerin yanı sıra ailesiyle birlikte TV+’tan yerli-yabancı, komedi-aksiyon yüzlerce film seçeneğiyle tatilin tadını çıkarabilecek.

‘Müziksiz olmaz’ diyenlere fizy

‘Tatil müziksiz olmaz’ diyenlere fizy, yerli yabancı milyonlarca şarkıyı bayram boyunca ister yolculukta ister deniz kenarında kısacası tatilin her anında dinleme keyfi sunuyor. Son dönemde yeni albümleriyle müzik listelerine damgasını vuran Tarkan, Mazhar Fuat Özkan, Ebru Yaşar gibi sanatçıların albümlerine de fizy ile her an her yerden ulaşılabiliyor. Turkcell’liler fizy’de müzik dinlerken internet paketinden de harcamıyor.

Bayramlaşmanın yeni hali BiP

Bayramlaşmak ve sevdikleriyle görüntülü görüşmek isteyenler ise BiP’te buluşuyor. BiP kullanıcıları, bayramda da yurt içi ve yurt dışındaki sevdikleriyle ücretsiz, kaliteli görüntülü görüşmenin tadını çıkarıyor. Hatta bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen Turkcell’liler ek bir ücret ödemeden BiP’te geçerli hediye 1GB yurt dışı faydası ile sevdikleriyle ücretsiz görüntülü görüşüp bayramlaşabilecek. BİP’in yeni oyun platformu da popüler oyun seçenekleriyle tatili daha da eğlenceli yapacak.

Tatil fotoğraflarının adresi lifebox

Bayram dönüşünde ise tatil boyunca çekilen fotoğraflar, lifebox’ta güvenle saklanabilecek. Türkiye’de en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox ile dileyenler fotoğraflarının yanı sıra videolarını, dosyalarını ve rehberlerini de lifebox’a yedekleyebiliyor, diledikleri zaman diledikleri yerden kolayca ulaşabiliyor. Bu sayede cihazdaki kapasite sorunu da çözülüyor. lifebox’ta kullanıcıların deneyimlemesi için uygulamayı indiren ve giriş yapan herkese 5 GB saklama alanı hediye edilirken Turkcell’lilere özel 500GB’a varan saklama alanı ile birlikte lifebox’ta kullanabilecekleri 5GB mobil internet de ücretsiz sunuluyor.