Bayram tatilinin ilk 3 günündeki kazalarda 66 kişi hayatını kaybetti

Bayram tatili bugün bitiyorb Tatilin ilk üç gününde Tokat, Zonguldak, Bursa, Konya, Kocaeli, İstanbul, Kilis ve Aydın da aralarında bulunduğu illerde meydana gelen kazalarda 66 kişi hayatanı kaybetti, 338 kişi ise yaralandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram dönüşünde trafiğe dikkat edilmesi uyarısı yaptı.

Bayramda yaşanan kazalar ile ilgili yazılı açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayram tatilinin bilançosu çok ağır oldu. Bayramın ilk 3 gününde sadece polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde 66 kişi hayatını kaybetti. Binlerce insan bulundukları şehirlerden uzaklaşarak bayram ziyareti ve tatil yapmak için yola çıktı. 24 Haziran’dan itibaren yola çıkan tatilcilerin karıştıkları kaza haberleri ile yollar adeta kan gölüne döndü. Tatile çıkan insanların çoğu daha dönüş yoluna geçmediler. Hatta çoğunluğu tatillerini 3 gün daha uzatarak süreyi 9 güne çıkardılar. Dönüşlerin hep birden olmaması sevindirici. Ancak ne olursa olsun son günde de olsa mutlaka tatile çıkan her sürücü trafikte kurallara harfiyen uymalıdır” dedi.

TATİLDE KAZALAR YÜZDE 50 ARTIYOR

Normal zamanda istatistiklere göre ortalama günde 12 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Palandöken, “Bu rakam bayram tatillerinde günlük ortalama 18 kişi ile 22 kişi arasında değişmektedir. Bu da kazaların bayramlarda tüm tedbirlere rağmen yüzde 50'nin üzerinde arttığını göstermektedir. Bilançonun ağır olması bayramların da neşesini kaçırıyor. Alınan tedbir ve denetimlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması ve aşırı hız sebebiyle 3 günde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde ve polis bölgesinde 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastanelere kaldırılan ağır yaralı vatandaşlarımızın da bir kısmının hayatlarını kaybettiklerini ve Jandarma bölgesinde meydana gelen kazaları da düşünürsek beklenenin üzerinde bir kaza ve hayatını kaybeden vatandaşımız var” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında trafikteki araç sayısının artmasına bağlı olarak kazalarda artış yaşandığını hatırlatan Palandöken şunları dile getirdi: “Havaların ısınmasıyla insanlar araçlarını garajlarından çıkarttı. Bu da trafikteki araç sayısının biranda artmasına sebep oldu. Trafikte araç sayısının en çok arttığı ay hiç kuşkusuz mayıs ayı oldu. Emniyet Genel Müdürlüğünün ilk 5 aylık trafik kaza raporları değerlendirilirse bu yılın ilk beş ayında toplam 155 bin 680 kaza içinden 34 bin 584 kaza ile mayıs ayı başı çekti. En az kaza yapılan şubat ayı 172 kişinin ölümü ile en az ölümün yaşandığı ay olurken, en çok kaza yapılan mayıs ayında 326 kişi ile en çok ölümün yaşandığı ay olarak kayda geçti. Bu kazaların yüzde 89’u sürücü kusurlarından kaynaklanıyor. Meydana gelen kazalar en çok araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara ayarlamamaktan oluyor. Aşırı hız her zaman felakete sürükler. Sürücüler aşırı hızdan kaçınmalıdır.”

DÖNÜŞ YOLUNDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan dönüşe geçen tatilciler Çanakkale'de uzun kuyruklar oluşturdu.Tatilciler dönüş sırasında feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. 1 kilometreyi bulan araç kuyrukları Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Şehir içinde ana arterlerde oluşan trafik akışında sorun yaşanmaması için yoğun bir çalışma sürdüren trafik polisleri, bunun yanı sıra havadan drone ile yapılan çekimle de oluşan uzun araç kuyruklarında yaşanabilecek sorunlara ve trafik akışında ortaya çıkabilecek sorunlara havadan gelen görüntüler ile anında müdahale etti.