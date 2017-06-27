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Bayram tatilinde kazalar 62 can aldı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazalarında 62 kişi öldü, 489 kişi yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 17:18
Bayram tatilinde kazalar 62 can aldı

Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yurdun çeşitli yerlerinde yaşanan trafik kazalarında 62 kişi öldü, 489 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bayram tatilinin son gününde Konya, Adıyaman, Kilis, Bursa, Zonguldak, Yozgat, Adana, Yalova, Çanakkale, Elazığ, Bitlis, Balıkesir, Tokat, Diyarbakır, Sakarya, Kırıkkale, İstanbul, Kütahya, Düzce, Şanlıurfa, Sivas, Kahramanmaraş, İzmir ve Mardin'de meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de, Sedat Ceylan idaresindeki 45 DU 802 plakalı otomobil ile Yıldıray Göçer'in kullandığı 71 DU 715 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile Mustafa Çalım, Duygu Kılıç, Hatice Telli, Mihriban Taşkın, Ahmet, Zeynep, Tunahan, Nurhan ve Demirhan Ceylan yaralandı. Yaralılardan sürücü Göçer ile Çalım ve Kılıç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ile 5 aylık bebeği öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Serkan Kurt'un (29) kullandığı 34 SD 3662 plakalı otomobil, Çanakkale-Bursa karayolunun geçtiği Karasu Mahallesi'nde devrildi. Kazada, Hümeyra Kurt (26) olay yeri, 5 aylık oğlu Yusuf Kurt kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Gemlik ilçesinde ise polis memuru Faruk Zeki Oruç (23) yönetimindeki motosiklet, Yeni İstanbul-İzmir Otobanı'nın Gemlik bölümünde kontrolden çıkarak devrildi. Oruç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tokat'ta, Duran Uzun (38) kontrolündeki 60 KF 717 plakalı otomobil, D-100 karayolu Yukarı Çandır köyü mevkisinde bir benzin istasyonunun tabelasına çarparak devrildi. Kazada, sürücü ile Emine (36), Hasan Anıl (5), Eşref Sefa (11) ve Batuhan Uzun yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Yenikapı mevkisinde Avrasya Tüneli'nin Asya yakasından Avrupa yakasına çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 30-35 yaşlarında bir erkek olduğu öğrenilen yayanın öldüğü belirlendi.

Kütahya'da, Halil İbrahim G. idaresindeki 43 HH 002 plakalı otomobil ve Sonay D'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 9. kilometresinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Müslüm Açan (23) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, İsmail İpek'in (45) kontrolündeki 63 NP 550 plakalı otomobil, Yukarı Oylum Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İpek ile oğlu Ali (10) ağır yaralandı. Yaralı çocuk hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Ramazan Arslantaş idaresindeki 58 TP 942 plakalı otomobil, Sivas-Malatya karayolunun 43. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi Nebile Arslantaş (67) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Aslantaş öldü.

İzmir'in Beydağ ilçesinde, Ergün Gündüz'ün (49) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Beyköy mevkisinde devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Gündüz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adana'da, Metin A. yönetimindeki 01 CDF 66 plakalı hafif ticari araç, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda, plakası henüz belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikletteki Ümit Haker olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan ve yaralanan bir kişi ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

En fazla yaralı Adıyaman'da

Adıyaman'ın Kahta, Besni, Tut ve Gölbaşı ilçelerinde meydana gelen 5 trafik kazasında 38 kişi yaralandı.

Öte yandan, bugün meydana gelen trafik kazalarında Konya'da 9, Kilis'te 7, Zonguldak'ta 7, Yozgat'ta 12, Adana'da 10, Yalova'da 2, Çanakkale'de 1, Elazığ'da 9, Bitlis'te 6, Balıkesir'de 5, Tokat'ta 4, Diyarbakır'da 5, Sakarya'da 4, Kırıkkale'de 8, Düzce'de 1, Şanlıurfa'da 5, Sivas'ta 1, Kahramanmaraş'ta 7, Bursa'da 2 ve Mardin'de 12 kişi yaralandı.

Bayram tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 62, yaralı sayısı 489'a yükseldi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:18
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Balıkesir
  4. Zonguldak
  5. Mardin
  6. Karataş
  7. Diyarbakır
  8. Şanlıurfa
  9. Avrupa
  10. Sakarya
  11. Bursa
  12. Konya
  13. İzmir
  14. Kahramanmaraş
  15. Malatya
  16. Sivas
  17. Adıyaman
  18. Çanakkale
  19. Adana
  20. Asya
  21. Düzce
  22. Kahta
  23. Kilis
  24. Çan
  25. Kütahya
  26. Yozgat
  27. Tokat
  28. Çal
  29. Bitlis
  30. Karacabey
  31. Elazığ
  32. Tut
  33. Kırıkkale
  34. Avrasya
  35. Karasu
  36. Gölbaşı
  37. Yüreğir
  38. Tavşanlı
  39. Besni
  40. Çandır
  41. Ceylan
  42. Beyköy
  43. Gemlik
  44. Erbaa
  45. Ramazan Bayramı
  46. Alparslan Türkeş
  47. Yalova
  48. Ula
  49. Hümeyra
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