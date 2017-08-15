Bayram tatili kaç gün olacak? Bugün netleşiyor...

Kamu çalışanları ve Turizmciler bugün yapılacak Bakanlar Kurulu’ndan 10 günlük Kurban Bayramı tatili çıkmasını bekliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’yla birleştirilerek 6 güne çıkan Kurban Bayramı tatiline 28-29 ağustos tarihlerinin de eklenmesiyle 10 güne çıkmasını isteyen turizm sektörü, tüm hazırlıklarını tamamladı.

Tatilcilerin pek çoğu da tatillerini bu tarihlere göre planlarken, bir çoğunun gözü kulağı da çıkacak kararda. Konuyla ilgili Başbakan Binali Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Bakanlar Kurulu’nu işaret etmiş, orada değerlendirileceğini söylemişti.

ERDOĞAN "İSABETLİ OLUR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı tatiliyle ilgili sorulara “Hükümet çalışıyor. Durum müsaitse turizm açısından isabetli olur” değerlendirmesini yapmıştı.

Milliyet'in haberine göre, Bu açıklamayla harekete geçen turizm sektörü, hazırlıklarını da hızlandırdı. Buna göre, gerek ulaşımda gerekse konaklamalarda 1.5 milyonu aşması beklenen turizm hareketliliğinin zemini de hazırlandı. Tatil 10 gün olarak uygulanırsa, 500 bin kişinin turlardan yararlanması bekleniyor. Yurt içinde ise 1 milyona yaklaşan kişinin hareket halinde olması hesap ediliyor.

2017 yılının son uzun tatili olması açısından turizmciler ve vatandaşlar açısından önemi artan Kurban Bayramı tatilinin yaz sonuna gelmesi nedeniyle hem yazlık alanlarda, hem de kültür turizmi destinasyonlarında ciddi bir hareket oluşturması bekleniyor. Yurt dışında tatil ve kültür turu için özellikle Amerika, İtalya, Rusya turları ilgi çekerken, yurt içinde ise Bodrum, Antalya, Kapadokya, İzmir gibi bölgeler öne çıkıyor.