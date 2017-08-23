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Bayram tatili denetimleri sıklaştırdı! Havadan denetim...

Bayram tatilinin 10  güne çıkmasının ardından denetimlerini bugünden sıklaştıran jandarma ekipleri,  kural ihlali yapan sürücüleri helikopterle havadan belirliyor.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:33
Bayram tatili denetimleri sıklaştırdı! Havadan denetim...

Bayram tatilinin 10 güne çıkmasının ardından  denetimlerini bugünden sıklaştıran Jandarma ekipleri,  kural ihlali yapan  sürücüleri helikopterle havadan belirliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre,  yaklaşan 10 günlük Kurban Bayramı tatili süresince, vatandaşların güvenli bir  şekilde seyahat etmeleri için karadan ve havadan denetimlerini sıklaştıran  jandarma ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda, bin 236 trafik  aracı, 2 helikopter, 162 drone ve 10 bin 200 personelle göreve başladı.

Jandarma Havacılık Komutanlığından kalkan, Ankara-İstanbul karayolu  üzerindeki uygulama noktasında trafik akışını takip eden helikopter ekibi, kural  ihlali yapan sürücüleri tespit ederek, yerdeki ekiplere bildirdi. Helikopter,  aynı zamanda yer ekiplerinden bildirilen araçları da havadan takip etti.

Jandarmanın sorumluluk sahasında 2016'daki Kurban Bayramı'nda 44  ölümlü, bin 158 yaralamalı, toplam bin 202 kazada, 49 vatandaşın hayatını  kaybettiğini, 2 bin 610 vatandaşın ise yaralandığını belirten yetkililer, meydana  gelen kazaların önemli bir kısmının hız ve kural ihlali, hatalı sollama, yakın  takip, yorgunluk gibi nedenlerden kaynaklandığını vurguladı.

Denetimlerin amacının sürücülerden kaynaklı hataların en aza  indirilmesi olduğunu ifade eden yetkililer, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir  şekilde seyahat etmeleri için alınan önemlerin devam edeceğini bildirdiler.

Yapılan denetimlerde sadece kural ihlali yapan sürücülerin değil,  diğer sürücülerin de durdurulduğunu belirten jandarma yetkilileri, yüz yüze  mülakat yöntemi ile sürücülere güvenli seyahat etmeleri ve kurallara uymaları  yönünde tavsiye ve yönlendirmelerde bulunduklarını, özellikle her 2 saatte bir 10  dakika mola verilerek, dikkat ve konsantrasyon dağınıklığına karşı önlem alınması  için bilgilendirme yaptıklarını kaydettiler.

Jandarma yetkilileri ayrıca şehirler arası yolcu otobüsleri ve  şoförlerinin de detaylı şekilde denetlendiğini, takograf kayıtlarının  incelenerek, emniyet kemeri kullanımı ve seyahat esnasında cep telefonu ile  konuşulmaması konusunda uyarılarda bulunduklarını ifade ettiler.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:33
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