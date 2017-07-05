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Bayram öncesi flaş karar… Bakan canlı yayında açıkladı! ‘Kesimi yasaklandı’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, düve kesimine yasak getirildiğini ve kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyeceğini açıkladı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
Bayram öncesi flaş karar… Bakan canlı yayında açıkladı! ‘Kesimi yasaklandı’

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesimini yasakladıklarını belirtti.

Çelik, "Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesimini yasakladık. Kurban pazarına girmemesi için çok sıkı denetim yapacağız. Pazara gelişini engelleyeceğiz" dedi.

Faruk Çelik, Vatandaşlar açıklamalarımızı dikkate alsın istiyoruz. Bu milli bir meseledir. Keserek çözemeyiz, hayvan varlığımızı arttırmalıyız vurgusunu yaptı.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 12:40
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