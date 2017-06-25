Bayram nedeni ile 20'sini serbest bıraktılar

Taliban, internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklamada, ülkenin güneyindeki Uruzgan ilinde Kabil hükümetine bağlı askerlerden oluşan 20 kişilik mahkumun serbest bırakıldığını açıkladı.



Taliban'ın yaptığı kısa açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Ramazan Bayramı münasebeti, Emirul Muminin Şeyhul Hadis ve Tefsir Mevlevi Heybetullah Ahunzade'nin emriyle Uruzgan iline bağlı Deh Ravod ilçesinde gözaltına alınmış 20 asker serbest bırakılmıştır."



Yapılan açıklama ile birlikte serbest bırakılan 20 askerin isimlerinin yazılı olduğu bir liste de kamuoyu ile paylaşıldı.

Ramazan ayının başladığı vakitlerde de Taliban lideri Heybetullah Ahunzade'nin emriyle ülkenin güneyindeki Kandahar ilinde tutuklu bulunan 62 asker ve polis serbest bırakılmıştı. Böylelikle Taliban'ın Ramazan ayında serbest bıraktığı mahkum sayısı 82 oldu.

mepanews