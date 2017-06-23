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Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı saat kaçta?

2017 Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu! 25 Haziran Pazar sabahı kılınacak olan Bayram Namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da 06.19, İzmir'de 06.33'de kılınacak. İşte il il Bayram namazı saatleri...

23 Haziran 2017 Cuma 14:51
Bayram namazı saatleri! Bayram Namazı saat kaçta?

Bayram Namazı saatleri belli oldu! 25 Haziran Pazar sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı en erken Iğdır'da kılınırken en geç ise Çanakkkale ve İzmir'de kılınacak. işte Diyanet tarafında belirlenen il il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.06, İstanbul'da  06.19, İzmir'de 06.33, Çanakkale'de 06.31, Iğdır'da ise 05.33'te
kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

2017 BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

"Adana: 06.04, adıyaman: 05.50, Afyon: 06.18, Ağrı: 05.26, Aksaray:  06.05, Amasya: 05.52, Ankara: 06.06, Antalya: 06.22, Ardahan: 05.24, Artvin:  05.27, Aydın: 06.31, Balıkesir: 06.27, Bartın: 06.04, Batman: 05.38, Bayburt:   05.36, Bilecik: 06.17, Bingöl: 05.38, Bitlis: 05.33, Bolu: 06.09, Burdur: 06.22,  Bursa: 06.21, Çanakkale: 06.31, Çankırı: 06.01, Çorum: 05.56, Denizli: 06.27,  Diyarbakır: 05.42, Düzce: 06.11, Edirne: 06.27, Elazığ: 05.44, Erzincan: 05.40,  Erzurum: 05.33, Eskişehir: 06.16, Gaziantep: 05.55, Giresun: 05.41, Gümüşhane:  05.38, Hakkari: 05.29, Hatay: 06.02, Iğdır: 05.21, Isparta: 06.21, İstanbul:   06.19, İzmir: 06.33, Kahramanmaraş: 05.56, Karabük: 06.04, karaman: 06.12, Kars:  05.23, Kastamonu: 05.59, Kayseri: 05.59, Kırıkkale: 06.04, Kırklareli: 06.24,  Kırşehir: 06.03, Kilis: 05.57, Kocaeli: 06.16, Konya: 06.13, Kütahya: 06.19,  Malatya: 05.48, Manisa: 06.31, Mardin: 05.41, Mersin: 06.07, Muğla: 06.31, muş:  05.35, Nevşehir: 06.02, Niğde: 06.04, Ordu: 05.43, Osmaniye: 06.00, Rize: 05.33,   Sakarya: 06.14, Samsun: 05.49, Siirt: 05.35, Sinop: 05.51, Sivas: 05.50,  Şanlıurfa: 05.49, Şırnak: 05.34, Tekirdağ: 06.25, Tokat: 05.50, Trabzon: 05.36,  Tunceli: 05.42, Uşak: 06.23, Van: 05.28, Yalova: 06.19, Yozgat: 05.59, Zonguldak:  06.06."

 KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı 06.15, Almanya'nın başkenti  Berlin'de 05.43, ABD'nin başkenti Washington'da 06.28, İngiltere'nin başkenti  Londra'da 05.41, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.53'te eda edilecek.
 

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 14:51
  1. Bayram namazı
  2. Bayram namazı saatleri
  3. Ramazan Bayramı
  4. Bayram Namazı saat kaçta?
  5. ABD
  6. Van
  7. muş
  8. Ağrı
  9. Kars
  10. Rize
  11. KKTC
  12. Bolu
  13. Ordu
  14. Uşak
  15. Muğla
  16. Çorum
  17. Tokat
  18. Sinop
  19. Niğde
  20. Kilis
  21. Bursa
  22. Hatay
  23. İzmir
  24. Bosna
  25. Adana
  26. Düzce
  27. Konya
  28. Sivas
  29. Siirt
  30. Iğdır
  31. Aydın
  32. şırnak
  33. Amasya
  34. Bingöl
  35. Berlin
  36. Ankara
  37. Artvin
  38. Bartın
  39. Manisa
  40. Elazığ
  41. Edirne
  42. Bitlis
  43. Londra
  44. Samsun
  45. Yozgat
  46. Batman
  47. Mardin
  48. Mersin
  49. Yalova
  50. Burdur
  51. Kocaeli
  52. Tunceli
  53. Sakarya
  54. Bilecik
  55. Isparta
  56. Kütahya
  57. Karabük
  58. Bayburt
  59. Aksaray
  60. Çankırı
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  89. Balıkesir
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