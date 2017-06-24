Bayram namazı saat kaçta?
Yarın Ramazan Bayramı. İşte il il bayram namazı saatleri:24 Haziran 2017 Cumartesi 12:45
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 06.04
Adıyaman: 05.50
Afyon: 06.18
Ağrı: 05.26
Aksaray: 06.05
Amasya: 05.52
Ankara: 06.06
Antalya: 06.22
Ardahan: 05.24
Artvin: 05.27
Aydın: 06.31
Balıkesir: 06.27
Bartın: 06.04
Batman: 05.38
Bayburt: 05.36
Bilecik: 06.17
Bingöl: 05.38
Bitlis: 05.33
Bolu: 06.09
Burdur: 06.22
Bursa: 06.21
Çanakkale: 06.31
Çankırı: 06.01
Çorum: 05.56
Denizli: 06.27
Diyarbakır: 05.42
Düzce: 06.11
Edirne: 06.27
Elazığ: 05.44
Erzincan: 05.40
Erzurum: 05.33
Eskişehir: 06.16
Gaziantep: 05.55
Giresun: 05.41
Gümüşhane: 05.38
Hakkari: 05.29
Hatay: 06.02
Iğdır: 05.21
Isparta: 06.21
İstanbul: 06.19
İzmir: 06.33
Kahramanmaraş: 05.56
Karabük: 06.04
Karaman: 06.12
Kars: 05.23
Kastamonu: 05.59
Kayseri: 05.59
Kırıkkale: 06.04
Kırklareli: 06.24
Kırşehir: 06.03
Kilis: 05.57
Kocaeli: 06.16
Konya: 06.13
Kütahya: 06.19
Malatya: 05.48
Manisa: 06.31
Mardin: 05.41
Mersin: 06.07
Muğla: 06.31
Muş: 05.35
Nevşehir: 06.02
Niğde: 06.04
Ordu: 05.43
Osmaniye: 06.00
Rize: 05.33
Sakarya: 06.14
Samsun: 05.49
Siirt: 05.35
Sinop: 05.51
Sivas: 05.50
Şanlıurfa: 05.49
Şırnak: 05.34
Tekirdağ: 06.25
Tokat: 05.50
Trabzon: 05.36
Tunceli: 05.42
Uşak: 06.23
Van: 05.28
Yalova: 06.19
Yozgat: 05.59
Zonguldak: 06.06