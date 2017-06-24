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Bayram namazı saat kaçta?

Yarın Ramazan Bayramı. İşte il il bayram namazı saatleri:

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:45
Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.04

Adıyaman: 05.50

Afyon: 06.18

Ağrı: 05.26

Aksaray: 06.05

Amasya: 05.52

Ankara: 06.06

Antalya: 06.22

Ardahan: 05.24

Artvin: 05.27

Aydın: 06.31

Balıkesir: 06.27

Bartın: 06.04

Batman: 05.38

Bayburt: 05.36

Bilecik: 06.17

Bingöl: 05.38

Bitlis: 05.33

Bolu: 06.09

Burdur: 06.22

Bursa: 06.21

Çanakkale: 06.31

Çankırı: 06.01

Çorum: 05.56

Denizli: 06.27

Diyarbakır: 05.42

Düzce: 06.11

Edirne: 06.27

Elazığ: 05.44

Erzincan: 05.40

Erzurum: 05.33

Eskişehir: 06.16

Gaziantep: 05.55

Giresun: 05.41

Gümüşhane: 05.38

Hakkari: 05.29

Hatay: 06.02

Iğdır: 05.21

Isparta: 06.21

İstanbul: 06.19

İzmir: 06.33

Kahramanmaraş: 05.56

Karabük: 06.04

Karaman: 06.12

Kars: 05.23

Kastamonu: 05.59

Kayseri: 05.59

Kırıkkale: 06.04

Kırklareli: 06.24

Kırşehir: 06.03

Kilis: 05.57

Kocaeli: 06.16

Konya: 06.13

Kütahya: 06.19

Malatya: 05.48

Manisa: 06.31

Mardin: 05.41

Mersin: 06.07

Muğla: 06.31

Muş: 05.35

Nevşehir: 06.02

Niğde: 06.04

Ordu: 05.43

Osmaniye: 06.00

Rize: 05.33

Sakarya: 06.14

Samsun: 05.49

Siirt: 05.35

Sinop: 05.51

Sivas: 05.50

Şanlıurfa: 05.49

Şırnak: 05.34

Tekirdağ: 06.25

Tokat: 05.50

Trabzon: 05.36

Tunceli: 05.42

Uşak: 06.23

Van: 05.28

Yalova: 06.19

Yozgat: 05.59

Zonguldak: 06.06

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:45
  1. 2017 Ramazan bayramı namaz saatleri
  2. Bayram namazı saati
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