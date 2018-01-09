Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayram mesajı da suç sayıldı

Yılmaz Çelik’in Ramazan Bayramı’nda gönderdiği tebrik mesajının suç sayıldığı tespit edildi.

09 Ocak 2018 Salı 03:41
Bayram mesajı da suç sayıldı

Yargıtay 16. Dairesi’nin toplam 450 yıl hapis cezasını onadığı 78 kişiden biri olan ve şu anda cezaevinde bulunan dini bir fikir hareketi olan Hizb-ut Tahrir üyesi, Yılmaz Çelik’in Ramazan Bayramı’nda gönderdiği tebrik mesajının suç sayıldığı tespit edildi.

Dini bir fikir hareketi olan Hizb-ut Tahrir’in yargı yoluyla nasıl sıkıştırılmaya çalışıldığını gözler önüne seriyoruz. Yargıtay’ın delilsiz ve mesnetsiz bir şekilde caza yağdırdığı Hizb-ut Tahrir’e yönelik yargılamalarda, cezaları onanan mazlumların hukuksuz bir şekilde mahkûm edildiği belirlendi. Yargıtay 16. Dairesi’nin toplam 450 yıl hapis cezasını onadığı 78 kişiden biri olan ve şu anda cezaevinde bulunan Yılmaz Çelik’in bayram mesajının bile suç sayıldığı belirtildi.

TEBRİK KARTI SUÇ SAYILDI

İslâmi duyarlılığa sahip kişilerin yer aldığı Hizb-ut Tahrir oluşumuna üye olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan Yılmaz Çelik’in nasıl mahkûm edildiği deşifre oldu. Yargıtay 16. Dairesi’nin toplam 450 yıl hapis cezasını onadığı 78 kişiden biri olan ve şu anda cezaevinde bulunan Çelik’in komik gerekçeler ile hüküm giydiği bildirildi. İslami camiaya yönelik kurulan en büyük kumpaslardan biri olan Hizb-ut Tahrir davası sanıklarından Çelik’in Ramazan Bayramı’ndaki tebrik kartının suç sayıldığı saptandı. Yılmaz Çelik tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen bayram mesajında, “Bayramınızı tebrik eder bir sonraki bayramın Raşidi Hilafet çatısı altında olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadeleri yer aldı.

İFADE VERMEDEN MAHKÛM OLDU

Terör örgütleri listesinde olmadığına ilişkin resmi yazı ve mahkeme kararlarına rağmen Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Makine Mühendisi Bekir Kurtuluş da, FETÖ’cü yargı mensupların uyduruk delilleriyle ‘etkisiz’ hale getirilmek isteniyor. Yargıtay 16. Dairesi’nin ifadesi alınmayan hatta hiç mahkemeye çıkmadan Kurtuluş’un cezasını onadığı öğrenildi. Mahkeme ifadesi olmadan cezası onanan Kurtuluş’un Yargıtay kararında “talimatla alınan ifadesi…” denilmesi İslami hassasiyetlere sahip kişilere kurulan kumpası ortaya koydu.

DOSYALARI HAZIRLAYANLAR İÇERDE

İslami camiaya yönelik kurulan en büyük kumpaslardan biri olan Hizb-ut Tahrir davalarında, bu zamana kadar imzası olan 50 hakim ve savcının terör örgütü üyeliğinden tutuklandığı, 6 kişinin de yurtdışına kaçtığını ortaya çıkarmıştık. Akit, uydurma deliller ve zorlama yorumlarla Hizb-ut Tahrir’i hedef alan yargı mensuplarının arasında, 17/25 Aralık darbe girişiminde rol alan Zekeriya Öz, “Paralel Yapı” soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran Mustafa Başer, MİT gözetiminde Suriye’ye yardım götüren bir TIR’ı durduran ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki katliama göz yuman Savcı Özcan Şişman gibi isimlerin yer aldığını deşifre etmişti.

YARGITAY ÜYESİ ŞERH KOYMUŞTU

Tüm temyiz yollarına rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin Hizb-ut Tahrir oluşumuna üye olduğu iddiasıyla 61 kişi hakkında verilen toplam 300 yıllık cezayı onamıştı. Oy çokluğuyla alınan karara itiraz eden Yargıtay Üyesi Mustafa Kurtaran ise, Hizbut Tahrir’in terör örgütü olmadığını, Hizb-ut Tahrir’in kuruluşundan bugüne kadar ülkemizde veya başka bir ülkede şiddet olayına karışmadığını savunmuştu.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 03:41
  1. Hizb-ut Tahrir
  2. Hizb-ut Tahrir davaları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beni vuranlar hala görevde
    1. Beni vuranlar hala görevde
    2. CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde 27 araç..
    3. Filistinli kadınlardan Erdoğan’a selam
    4. Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan
    5. Akıl sağlığı için kontrole giriyor
    6. İsrail Budistlere silah veriyor!
    7. TSK’ya 10 bin alım yapılacak
    8. Riyakâr Papa'dan, İsrail’e tek söz yok!
    9. Uyuşturucu illetini bitirin
    10. Bayram mesajı da suç sayıldı
    11. İncirlik'te çocuk ticareti! Bakkaldan..
    12. Erdoğan'dan gençlere anlamlı '15..
    13. Kim hastalığını daha fazla gizleyemedi
    14. 28 Şubatçılar için karar zamanı
    15. İşte Kanal İstanbul'un planı!
    16. Çarpıcı iddia: Trump sorguya çekilecek!
    17. Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    18. Pence'den dikkat çeken ziyaret
    19. Türkiye sınırına doğru geliyorlar...
    20. “Allah’ım Kureyş’in yaptıklarından..
    Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
    Vatandaşa önemli uyarı! Elektrikle ısınmayın
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’
    Gökçek döneminin en çok tartışılan konularından biriydi… ‘Fıskiyeyi kutsamak doğru değil’