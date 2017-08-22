Bayram kahvaltısı nasıl olmalı?

Geleneksel olarak bayramkahvaltıları hepimiz için oldukça önemlidir. Ailelerin bir araya geldiği bayram kahvaltısında sofralarda da her zamankinden daha fazla besin bulunur. Bayram kahvaltısında çeşitler ve porsiyonlar oldukça fazladır. Kızartma, hamur işleri, kavurma gibi yiyecekler sağlık sorunu yaşayanlar için oldukça sakıncalıdır. Kahvaltıda hamur işleri, yağlı pastane ürünleri, kaymak, sucuk ve salamdan uzak durulmalıdır. Bayramda genel olarak tatlı ikramları çok olduğu için kahvaltıda bal, şeker, reçel gibi tatlı besinler bulundurulmamalıdır.Bunun için bayram kahvaltısına dikkat edilmesi gerekir.

Bayramda aşırı yemek yeme metabolizmayı yavaşlatır ve vücutta yağ depolanmasını sağlar.Bayram sabahına kahvaltı ile başlamak gün içinde tok hissetmemizi ve diğer öğünlerde daha az yememize yardımcı olur.

Bayram sofrasında neler bulunmalı?

Kurban Bayramında genel olarak et tüketimi çok olduğu için hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalıdır. C vitamini yönünden zengin olan domates, sivribiber, maydanoz, roka gibi sebzeler tüketilmelidir. Bunun yanında zeytin, az yağlı peynir, yumurta ise haşlanmış olarak tercih edilmelidir. Alternatif olarak süt ve kahvaltılık gevrek tercih edilebilir.Ekmek olarak tam buğday unlu, kepekli yada çavdar ekmeği tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutar ve tokluk hissi verir.