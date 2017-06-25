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Bayram günü Çukurca'dan kahreden haber

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 asker şehit oldu.

25 Haziran 2017 Pazar 17:49
Bayram günü Çukurca'dan kahreden haber

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı ateşle yaralanıp hastaneye kaldırılan askerin doktorların tüm çabasına karşın şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

"25.06.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güvendağı bölgesinde bulunan görevlilerimize yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz ateşi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 

Şehit asker için akşam saatlerinde tören yapılacağı belirtilirken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 17:49
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