Bayram değil seyran değil… Neden bu ‘yağcılık’

Hürriyet Gazetesi’nin tetikçilerinden Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde patronuna satırlarca methiyeler düzdü… Tabi, Özkök’ün bu girişimi ‘bayram değil seyran değil neler oluyor’ sorusunu akıllara getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Özkök’ün yeniden genel yayın yönetmeni olmak için patronunu göz kırptığı iddiasında bulundu.

Bakalım zaman gösterecektir… Ertuğrul efendinin kafasında neler varmış.