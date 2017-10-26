Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bayram değil seyran değil… Neden bu ‘yağcılık’

Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinden patronuna methiyeler düzdü. ‘Yalakalık’ olarak yorumlanan bu girişimin sebebi de merak konusu oldu.

26 Ekim 2017 Perşembe 10:31
Bayram değil seyran değil… Neden bu ‘yağcılık’

Hürriyet Gazetesi’nin tetikçilerinden Ertuğrul Özkök bugünkü köşesinde patronuna satırlarca methiyeler düzdü… Tabi, Özkök’ün bu girişimi ‘bayram değil seyran değil neler oluyor’ sorusunu akıllara getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Özkök’ün yeniden genel yayın yönetmeni olmak için patronunu göz kırptığı iddiasında bulundu.

Bakalım zaman gösterecektir… Ertuğrul efendinin kafasında neler varmış.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 10:31
  1. ertuğrul özkök
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor