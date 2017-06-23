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Bayram baklavasının püf noktaları

Bayram deyince akıllarla ilk olarak baklava gelmektedir.

23 Haziran 2017 Cuma 11:44
Bayram baklavasının püf noktaları

Bayram baklavası Ramazan sonrası yenmek için sabırsızlıkla beklenen şeylerin ilk başında yer alıyor. Bayram baklavasının yapılması ayrı bir emek ve sabır gerektiriyor. Ancak bayram baklavasını yapmak özel bir yetenek gerektirmiyor. Bir takım püf noktalara dikkat ederek bayram baklavasının en lezzetlisini yapabilirsiniz. 

İşte bayram baklavası püf noktaları…

Baklava hamurunun ince açılmasını ve dağılmamasını istiyorsanız hamuruna muhakkak yumurtayı yeterli miktarda koymanız gerekir. hamurun içerisindeki yumurta ne az ne de çok olmalı.

Kıvamını iyi tutturduğunuz takdirde baklava hamurunu ince bir şekilde açabilecek dağılmasını engellemiş olacaksınız.

Baklavanın lezzetli olması için buğdayının sert ve sarı olması gerekmektedir.

Baklava hamurunu açarken mısır nişastası yerine buğday nişastası kullanmanız gerekir. Böylelikle hamuru açtığınız yerin zemine yapışmasına engel olursunuz.

Baklavanızın çıtır çıtır ve enfes lezzetle olmasını istiyorsanız, baklava hamuruna yarım limon suyu eklemek yeterli olacaktır.

Bu durumda bayram baklavanızın şerbetini döktükten sonra misafirlerinize çıtır çıtır baklava sunabilirsiniz.

Tereyağını muhakkak tercih etmelisiniz. Tereyağı yerine margarin tercih edecekseniz muhakkak süt ürünü fazla olanlardan tercih etmeniz gerekir. Tepsiye dizmiş olduğunuz baklavaları evinizdeki elektrikli fırınlar yerine en yakınınızdaki her zaman ekmek aldığınız fırına götürebilirsiniz. Odun ateşinde pişen baklavanın lezzeti her zaman daha lezzetli olacaktır.Baklava şerbetini kaynatırken içerisine çeyrek limon sıkmayı sakın unutmayın.

Aynı zamanda şu detaya çok dikkat etmeniz gerekir. Bayram baklavasının şerbetini baklava sıcakken değil, şerbet sıcakken, baklava hamuru soğukken dökmeniz gerekir. Böylelikle baklavanın hamurlaşmasını engellemiş olursunuz.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 11:44
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